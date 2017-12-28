В Ростове-на-Дону горел гараж с иномаркой



В Ростове-на-Дону горел гараж с иномаркой. Возгорание произошло около 10.00 на улице Неклиновской.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, двухуровневые гаражи загорелись на площади около 25 квадратных метров.



- На борьбу с огнем у спасателей ушло около 20 минут, - добавили в ведомстве. – В результате пожара были повреждены гараж и автомобиль «Митсубиси Лансер».



К счастью, погибших и пострадавших нет. В тушении принимали участие 10 пожарных и три единицы техники.