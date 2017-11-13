В Ростове-на-Дону дерево упало на «ВАЗ-2110», раздавив легковушку



В Ростове-на-Дону дерево упало на «ВАЗ-2110», раздавив легковушку. Инцидент произошел на улице Мечникова утром 15 ноября. Местные жители сделали фото с места случившегося.



Как рассказали очевидцы, сухой тополь рухнул на припаркованную «десятку». Тяжелое дерево буквально смяло машину. Происшествие могло обернуться трагедией, если бы в авто находились люди.



Тем не менее у владельца «ВАЗа» могут возникнуть проблемы по выплате страховки. Если у него нет КАСКО, то предстоит добиваться компенсации ущерба от организации, отвечающей за зеленые насаждения, через суд.