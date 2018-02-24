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В Ростове-на-Дону банда неизвестных до полусмерти избила мужчину

В Ростове-на-Дону банда неизвестных до полусмерти избила мужчину
В донской столице компания неизвестных чуть не убила мужчину. Нападение на 40-летнего Андрея М. произошло вечером 25 февраля на улице Оганова.

Как рассказал источник Rostov.ru, мужчина возвращался домой, как вдруг толпа молодых людей начала к нему цепляться. Хулиганы оскорбляли Андрея, а после накинулись с кулаками. Дебоширы избивали мужчину, пока тот не потерял сознание. Придя домой, пострадавший вызвал «скорую».

- У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы, - добавил инсайдер. – От госпитализации он отказался. Помощь ростовчанину оказали на месте.

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