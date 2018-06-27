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В Ростове-на-Дону 80-летнюю женщину увезли с фан-зоны в психдиспансер

В Ростове-на-Дону 80-летнюю женщину увезли с фан-зоны в психдиспансер
В Ростове-на-Дону 80-летнюю женщину увезли с фан-зоны в психдиспансер. Вечером 28 июня пенсионерка бродила по территории зоны болельщиков на Театральной площади и просила помощи у прохожих. Бабушка не помнила, как ее зовут и откуда она приехала.

По информации источника DonDay.ru, посетители фан-феста вызвали женщине скорую помощь. Медики осмотрели пенсионерку и попросили направить спецбригаду, которая доставила ее в психоневрологическое учреждение.

Известно, что бабушка страдает провалами памяти. Когда будут установлены родственники женщины, ее передадут близким.

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