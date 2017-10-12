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В Ростове мужчина застрелил своего обидчика

В Ростове мужчина застрелил своего обидчика
В Ростове мужчина застрелил своего обидчика. Зверское убийство произошло в ночь с 13 на 14 октября в Первомайском районе донской столицы.

По информации источника, между горожанами произошла ссора. В ходе словесной перепалки мужчина достал оружие и несколько раз выстрелил в 33-летнего оппонента. С места происшествия злоумышленник сбежал. Пострадавшего доставили в БСМП № 2, где от полученных ранений он скончался.

- В настоящее время подозреваемый задержан, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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