В Ростове мужчина застрелил своего обидчика



В Ростове мужчина застрелил своего обидчика. Зверское убийство произошло в ночь с 13 на 14 октября в Первомайском районе донской столицы.



По информации источника, между горожанами произошла ссора. В ходе словесной перепалки мужчина достал оружие и несколько раз выстрелил в 33-летнего оппонента. С места происшествия злоумышленник сбежал. Пострадавшего доставили в БСМП № 2, где от полученных ранений он скончался.



- В настоящее время подозреваемый задержан, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.