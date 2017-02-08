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В Ростове мужчина заплатил 17 тыс. руб. за пустую коробку от смартфона

В Ростове мужчина заплатил 17 тыс. руб. за пустую коробку от смартфона

В Ростове мужчина заплатил 17 тыс. руб. за пустую коробку от смартфона. На Пригородном автовокзале к мужчине подошел незнакомец и предложил купить новый гаджет . Молодой человек согласился и отдал деньги «продавцу». Но то, что никакого смартфона в коробке, которую ему дал злоумышленник, не было, мужчина увидел только когда пришел домой. 
- В дежурную часть Пролетарского района обратился гражданин и сообщил, что незнакомец мошенническим путем похитил у него деньги,- рассказала в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 27-летнего жителя Краснодарского края. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ранее он был судим за кражу. 

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