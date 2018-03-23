В Ростове мужчина в кинотеатре совершал развратные действия с детьми



В Ростове мужчина в кинотеатре совершал развратные действия с детьми. Следственный отдел Ворошиловского района разыскивает очевидцев происшествия.



По версии следствия, мужчина в кинотеатре на проспекте Нагибина совершал развратные действия в отношении детей. Информация об этом была размещена в средствах массовой информации, что и послужило поводом для проверки.



-С целью всесторонней проверки размещенных в СМИ сведений, следователи просят граждан, обладающих какой-либо информацией о данном факте обратиться в следственные органы СК по Ростовской области по телефонам: 8 (863) 2-300-224, 8-919-88-99-222, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.