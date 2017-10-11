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В Ростове мужчина умер посреди улицы

В Ростове мужчина умер посреди улицы
В Ростове мужчина умер посреди улицы. Трагедия произошла 12 октября примерно 19.30 на улице Мечникова. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, мужчина шел по тротуару и в какой-то момент рухнул на землю, схватившись за сердце. Случайные прохожие тут же вызвали ему скорую помощь.

- Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сейчас на месте случившегося работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

Вероятно, причиной смерти стала остановка сердца.



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