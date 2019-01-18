В Ростове мужчина ударил женщину по голове и отобрал у неё сумку



В Ростове-на-Дону мужчина ударил и ограбил местную жительницу. Нарушителя удалось поймать 20 января.



Вечером 23 декабря мужчина выбрал себе жертву на улице Волкова в Ворошиловском районе. Он подошёл к прохожей, стукнул её по голове и отобрал сумку. Затем 38-летний злоумышленник сбежал с места преступления.



Пострадавшая сразу обратилась с заявлением в полицию. В ходе следствия правоохранители задержали подозреваемого.



- Ранее фигурант был судим за кражу, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Сейчас в отношении него возбужденно уголовное дело по статье «Разбой».