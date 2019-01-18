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В Ростове мужчина ударил женщину по голове и отобрал у неё сумку

В Ростове мужчина ударил женщину по голове и отобрал у неё сумку
В Ростове-на-Дону мужчина ударил и ограбил местную жительницу. Нарушителя удалось поймать 20 января.

Вечером 23 декабря мужчина выбрал себе жертву на улице Волкова в Ворошиловском районе. Он подошёл к прохожей, стукнул её по голове и отобрал сумку. Затем 38-летний злоумышленник сбежал с места преступления.

Пострадавшая сразу обратилась с заявлением в полицию. В ходе следствия правоохранители задержали подозреваемого.

- Ранее фигурант был судим за кражу, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас в отношении него возбужденно уголовное дело по статье «Разбой».

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