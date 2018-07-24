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В Ростове мужчина убил знакомую-пенсионерку

В Ростове мужчина убил знакомую-пенсионерку
В Ростове задержали подозреваемого в убийстве пенсионерке.

Преступление произошло 16 июля. По версии следствия, 49-летний мужчина пришел к своей 69-летней знакомой, чтобы попросить занять 17 тыс. руб. Однако женщина отказала. Тогда злоумышленник набросился на пенсионерку и задушил её. Убедившись, что пенсионерка не дышит, он забрал золотые украшения и сбежал с места происшествия.
- Подозреваемого задержали в ночь с 24 на 25 июля, - сообщили в донском управлении СКР. - Свою вину в совершении преступления он признал полностью. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как было установлено, ранее задержанный был судим за грабеж. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям – «Убийство» и «Разбой». Расследование продолжается.

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