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В Ростове мужчина убил приятеля топором и спрятал тело в подвале

В Ростове мужчина убил приятеля топором и спрятал тело в подвале
В Ростове-на-Дону мужчина убил собутыльника топором, а тело спрятал в подвале. В течение 10 дней труп пролежал в погребе. Обнаружить убитого мужчину удалось 12 мая в Пролетарском районе донской столицы.

По версии СУ СК по Ростовской области, в гости к ростовчанину пришел его знакомый. Товарищи купили алкоголь и устроили застолье. Во время распития спиртных напитков между мужчинами вспыхнул конфликт. Разозлившись на гостя, 59-летний злоумышленник схватил топор и ударил приятеля. От полученных ран мужчина скончался на месте. Подозреваемый решил замести следы и оттащил тело в подвал своего дома.

Знакомая убитого начала его поиски. Женщина написала заявление об исчезновении. Правоохранители во время оперативно-розыскных мероприятий нашли тело мужчины. Подозреваемого в его убийстве задержали в тот же день.

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