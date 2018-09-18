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В Ростове мужчина убил одну женщину и ранил другую

В Ростове мужчина убил одну женщину и ранил другую
В Ростове задержали подозреваемого в убийстве женщины и нападении на другую.

Вечером 19 сентября в переулке Днепровском мужчина набросился с ножом на шедшую ему навстречу ростовчанку. Он несколько раз ударил 52-летнюю женщину ножом. Пострадавшую спасло то, что на её крики сбежались прохожие. Опасаясь быть задержанным, нападавший сбежал.

Спустя примерно два часа, около одиннадцати часов вечера, рядом с Ростовским морем он же ранил ножом в шею другую женщину. От полученной травмы она умерла на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан.
- Установлено, что ранее он был судим за грабеж и проходил лечение в психиатрическом стационаре, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Расследование уголовного дела продолжается.

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