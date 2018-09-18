В Ростове мужчина убил одну женщину и ранил другую



В Ростове задержали подозреваемого в убийстве женщины и нападении на другую.



Вечером 19 сентября в переулке Днепровском мужчина набросился с ножом на шедшую ему навстречу ростовчанку. Он несколько раз ударил 52-летнюю женщину ножом. Пострадавшую спасло то, что на её крики сбежались прохожие. Опасаясь быть задержанным, нападавший сбежал.



Спустя примерно два часа, около одиннадцати часов вечера, рядом с Ростовским морем он же ранил ножом в шею другую женщину. От полученной травмы она умерла на месте происшествия.



В настоящее время подозреваемый задержан.

- Установлено, что ранее он был судим за грабеж и проходил лечение в психиатрическом стационаре, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



Расследование уголовного дела продолжается.