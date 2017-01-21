В Ростове мужчина сорвался с балкона 6-го этажа, вешая бельё





В Ростове погиб мужчина, выпав с балкона 6-го этажа. Трагедия произошла в Первомайском районе города.



Вечером 21 января тело мужчины нашли под окнами многоэтажного дома на улице Миронова.

- В полицию поступило сообщение о том, что с балкона выпал мужчина, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – На месте работали полицейские и сотрудники Следственного управления. Выясняются все обстоятельства случившегося.



По информации источника, ростовчанин вешал бельё на балконе, стоя на табуретке. В какой-то момент он потерял равновесие и упал вниз.