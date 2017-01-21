Авторизация

Регистрация
  • USD 59.67
  • EUR 63.73
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

В Ростове мужчина сорвался с балкона 6-го этажа, вешая бельё

В Ростове мужчина сорвался с балкона 6-го этажа, вешая бельё

В Ростове погиб мужчина, выпав с балкона 6-го этажа. Трагедия произошла в Первомайском районе города.

Вечером 21 января тело мужчины нашли под окнами многоэтажного дома на улице Миронова.
- В полицию поступило сообщение о том, что с балкона выпал мужчина, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – На месте работали полицейские и сотрудники Следственного управления. Выясняются все обстоятельства случившегося.

По информации источника, ростовчанин вешал бельё на балконе, стоя на табуретке. В какой-то момент он потерял равновесие и упал вниз.

Еще по теме:

оставить комментарий

Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!