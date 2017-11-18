В Ростове мужчина скончался посреди улицы



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В Ростове мужчина умер посреди улицы. Трагедия произошла днем 19 ноября на площади 2-й Пятилетки, сообщает DonDay.ru.



Горожанину неожиданно стало плохо, когда он шёл по улице. Мужчина схватился за сердце и потерял сознание. К пенсионеру подбежали прохожие и попытались оказать ему помощь. Усилия ростовчан не дали результата – мужчина скончался. Прибывшие на место врачи лишь констатировали его смерть.



Тело передали сотрудникам полиции для установления личности умершего. На вид ему - 65-68 лет. Точная причина смерти станет известна после экспертизы.