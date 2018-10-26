В Ростове мужчина серьезно пострадал, упав с орехового дерева



В Ростове-на-Дону 38-летний мужчина оказался на больничной койке после того, как полез на дерево за орехами. Инцидент произошел вечером 29 октября на улице 3-й Акварельной.



По словам источника Rostov.ru, Алексей Ч. немного выпил и решил собрать орехи. Ростовчанин забрался на дерево, не удержался и упал вниз.



Мужчина сильно ударился головой и потерял сознание. Родственники вызвали ему скорую помощь.



- У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, - отметил источник. – В тяжелом состоянии его доставили в больницу.