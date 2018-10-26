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В Ростове мужчина серьезно пострадал, упав с орехового дерева

В Ростове мужчина серьезно пострадал, упав с орехового дерева
В Ростове-на-Дону 38-летний мужчина оказался на больничной койке после того, как полез на дерево за орехами. Инцидент произошел вечером 29 октября на улице 3-й Акварельной.

По словам источника Rostov.ru, Алексей Ч. немного выпил и решил собрать орехи. Ростовчанин забрался на дерево, не удержался и упал вниз.

Мужчина сильно ударился головой и потерял сознание. Родственники вызвали ему скорую помощь.

- У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, - отметил источник. – В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

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