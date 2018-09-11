В Ростове мужчина, пытаясь убить бывшую возлюбленную, сломал об нее нож
В Ростове мужчина, пытаясь убить свою бывшую возлюбленную, сломал об нее нож. 13 сентября 47-летний мужчина напал на женщину во дворе ее дома на улице Еременко.
Он нанес несколько ударов ножом 47-летней ростовчанке. Неожиданно лезвие холодного оружия сломалось. Подозреваемый испугался, что его задержат, и скрылся с места преступления. Пострадавшую госпитализировали медики.
- Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов, - отметили в СУ СК по Ростовской области. - Сейчас выясняются все детали случившегося.
В 2012 году подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. Спустя шесть лет мужчина освободился из мест лишения свободы.