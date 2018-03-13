В Ростове мужчина предстанет перед судом за истязание матери, пытавшейся убежать от издевательств сына



Житель донской столицы оказался на скамье подсудимых за издевательства над матерью. Женщина пыталась сбежать от сына-деспота и погибла, выпав из окна. Горожанину вменяют преступление по статьям «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Истязание».



Как стало известно, в свои 35 лет мужчина жил с родителями, нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Вину за несложившуюся судьбу он сваливал на свою мать. Деспотичный сын отбирал у нее ключи от квартиры и запрещал пенсионерке покидать пределы дома. Отец семейства поддерживал мужчину и за жену обычно не вступался. К тому же пенсионер всегда составлял компанию пьющему сыну.



В фатальный для пожилой горожанки вечер у нее снова разгорелся конфликт с сыном. Она хотела уйти, но 35-летний тиран не выпустил пенсионерку из дома. Затем он отправился на кухню выпивать с отцом. В это время горожанка решила устроить побег и вылезти через окно. Однако задача была не из легких: семья жила на шестом этаже. Она связала несколько простыней и попыталась слезть по ним. К сожалению, она сорвалась вниз и погибла.



- Ростовчанин обвиняется по статьям «Истязание» и «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - отметили в донской прокуратуре. – Материалы дела рассмотрят в суде.