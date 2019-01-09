В Ростове мужчина потерял сознание, отравившись опиумными препаратами
В Ростове-на-Дону мужчина потерял сознание, отравившись опиумными препаратами. Об этом сообщает DonDay.ru.
35-летнего Дениса Ф., впавшего в кому, заметили 10 января в подъезде дома № 78 на улице Немировича-Данченко местные жители. Они позвонили врачам и рассказали о случившемся. Прибывшие медики доставили пострадавшего в токсикологическое отделение больницы.
По словам родственников мужчины, в течение дня он принимал опиумные препараты. Отравившись наркотическими веществами, Денис потерял сознание.