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В Ростове мужчина потерял сознание, отравившись опиумными препаратами

В Ростове мужчина потерял сознание, отравившись опиумными препаратами
В Ростове-на-Дону мужчина потерял сознание, отравившись опиумными препаратами. Об этом сообщает DonDay.ru.

35-летнего Дениса Ф., впавшего в кому, заметили 10 января в подъезде дома № 78 на улице Немировича-Данченко местные жители. Они позвонили врачам и рассказали о случившемся. Прибывшие медики доставили пострадавшего в токсикологическое отделение больницы.

По словам родственников мужчины, в течение дня он принимал опиумные препараты. Отравившись наркотическими веществами, Денис потерял сознание.

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