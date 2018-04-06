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В Ростове мужчина потерял сознание и умер прямо на Центральном рынке

В Ростове мужчина потерял сознание и умер прямо на Центральном рынке
В Ростове-на-Дону на Центральном рынке умер мужчина. Трагедия произошла днём 9 апреля на пересечении переулка Семашко и улицы Станиславского.

По словам очевидцев, ростовчанин шел по улице, потом вдруг схватился за сердце и упал около прилавка с мандаринами. К приезду скорой помощи мужчина перестал дышать. Медикам оставалось лишь констатировать его смерть. На вид скончавшемуся - около 45 лет.

По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ.

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