В Ростове мужчина потерял сознание и умер прямо на Центральном рынке



В Ростове-на-Дону на Центральном рынке умер мужчина. Трагедия произошла днём 9 апреля на пересечении переулка Семашко и улицы Станиславского.



По словам очевидцев, ростовчанин шел по улице, потом вдруг схватился за сердце и упал около прилавка с мандаринами. К приезду скорой помощи мужчина перестал дышать. Медикам оставалось лишь констатировать его смерть. На вид скончавшемуся - около 45 лет.



По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ.