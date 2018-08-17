В Ростове мужчина погиб, выпав из окна



В Ростове мужчина разбился насмерть, выпав из окна. Трагедия произошла в одном из домов на проспекте Сельмаш днём 19 августа.



Падая, ростовчанин задел припаркованный автомобиль. От полученных травм, он скончался на месте происшествия. По словам свидетелей, на вид погибшему 35-40 лет. По предварительным данным, он не был жильцом дома, рядом с которым его нашли.



Как утверждают местные жители, тело мужчины пролежало во дворе около двух часов.



Сейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются правоохранители.