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В Ростове мужчина погиб, выпав из окна

В Ростове мужчина погиб, выпав из окна
В Ростове мужчина разбился насмерть, выпав из окна. Трагедия произошла в одном из домов на проспекте Сельмаш днём 19 августа.

Падая, ростовчанин задел припаркованный автомобиль. От полученных травм, он скончался на месте происшествия. По словам свидетелей, на вид погибшему 35-40 лет. По предварительным данным, он не был жильцом дома, рядом с которым его нашли.

Как утверждают местные жители, тело мужчины пролежало во дворе около двух часов.

Сейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются правоохранители.

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