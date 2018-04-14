В Ростове мужчина погиб во время пожара в своем автомобиле



В Ростове мужчина погиб во время пожара в своем автомобиле. Трагическое происшествие случилось в поселке Каменоломни 15 апреля в полдень.



По предварительным данным, автомобиль был охвачен огнем на площади 6 квадратных метров. Уже спустя полчаса пожар удалось ликвидировать.



- К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



После пожара в автомобиле обнаружили тело хозяина авто. Причины возгорания устанавливаются.