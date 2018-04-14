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В Ростове мужчина погиб во время пожара в своем автомобиле

В Ростове мужчина погиб во время пожара в своем автомобиле
В Ростове мужчина погиб во время пожара в своем автомобиле. Трагическое происшествие случилось в поселке Каменоломни 15 апреля в полдень.

По предварительным данным, автомобиль был охвачен огнем на площади 6 квадратных метров. Уже спустя полчаса пожар удалось ликвидировать.

- К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

После пожара в автомобиле обнаружили тело хозяина авто. Причины возгорания устанавливаются.

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