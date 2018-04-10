В Ростове мужчина ограбил пенсионера, выигравшего в лотерею 30 тысяч рублей



Ростовчанин отобрал у своего знакомого лотерейный выигрыш. Злоумышленника арестовали 11 апреля.



67-летний мужчина пришел в центр выдачи лотерейных билетов, чтобы забрать свой выигрыш. Там он встретился со своим знакомым. Увидев в руках пенсионера деньги, приятель попросил одолжить ему 500 рублей. Получив отказ, злоумышленник ударил мужчину кулаком по голове и забрал всю выигранную сумму.



- Правоохранители задержали ранее судимого за кражу 35-летнего местного жителя, - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».



Если вину мужчины докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы.