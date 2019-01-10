В Ростове мужчина на «Мерседесе» сбил сотрудника полиции



В центре донской столицы водитель люксового авто сбил полицейского и скрылся с места ДТП. Происшествие случилось 11 января на проспекте Ворошиловском.



По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» наехал на сотрудника ППС и не остановился, чтобы зарегистрировать ДТП. В свою очередь мужчина ударил по газам и скрылся с места происшествия.



В этот же день нарушителя нашли.



- Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Пострадавшему полицейскому была оказана необходимая медицинская помощь.



В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.