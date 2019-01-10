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В Ростове мужчина на «Мерседесе» сбил сотрудника полиции

В Ростове мужчина на «Мерседесе» сбил сотрудника полиции
В центре донской столицы водитель люксового авто сбил полицейского и скрылся с места ДТП. Происшествие случилось 11 января на проспекте Ворошиловском.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» наехал на сотрудника ППС и не остановился, чтобы зарегистрировать ДТП. В свою очередь мужчина ударил по газам и скрылся с места происшествия.

В этот же день нарушителя нашли.

- Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Пострадавшему полицейскому была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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