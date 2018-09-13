В Ростове мужчина на иномарке сбил 78-летнюю пенсионерку



В Ростове мужчина на иномарке сбил 78-летнюю пенсионерку. ДТП случилось около 11 часов в центре города, на улице Красноармейской.



35-летний водитель «Опеля», поворачивая на главную дорогу, сбил женщину, которая двигалась по пешеходному переходу. От полученного удара 78-летняя пенсионерка упала на проезжую часть.



- Женщину с травмами госпитализировали, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас выясняются все детали произошедшего.