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В Ростове мужчина на иномарке сбил 78-летнюю пенсионерку

В Ростове мужчина на иномарке сбил 78-летнюю пенсионерку
В Ростове мужчина на иномарке сбил 78-летнюю пенсионерку. ДТП случилось около 11 часов в центре города, на улице Красноармейской.

35-летний водитель «Опеля», поворачивая на главную дорогу, сбил женщину, которая двигалась по пешеходному переходу. От полученного удара 78-летняя пенсионерка упала на проезжую часть.

- Женщину с травмами госпитализировали, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас выясняются все детали произошедшего.

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