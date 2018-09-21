В Ростове мужчина на иномарке пострадал, врезавшись в столб



В Ростове мужчина на иномарке пострадал, врезавшись в столб. Авария случилась 23 сентября около 17 часов. 34-летний водитель «Тойоты Королла» проезжал по улице Малиновского. В районе дома № 66 автомобилист не справился с управлением и врезался в столб ЛЭП.



- С множественными травмами мужчину доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Отметим, в результате столкновения передняя часть автомобиля оказалась практически смята. Серьезно повреждены бампер, капот и двигатель иномарки.