В Ростове мужчина на «Форде» сбил 13-летнюю школьницу



В Ростове мужчина на «Форде» сбил 13-летнюю школьницу. Авария произошла 13 июля около девяти вечера на проспекте Космонавтов.



По словам очевидцев происшествия, компания подростков дурачилась рядом с дорогой. Неожиданно 13-летняя девочка захотела перебежать проезжую часть. Не посмотрев по сторонам, она двинулась на красный сигнал светофора.



В это время по трассе ехал 43-летний мужчина на «Форде». Водитель иномарки не успел затормозить перед выбежавшей на дорогу девочкой и сбил ее.



- В результате ДТП пострадала 13-летняя школьница, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. – Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.



Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.