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В Ростове мужчина на «Форде» сбил 13-летнюю школьницу

В Ростове мужчина на «Форде» сбил 13-летнюю школьницу
В Ростове мужчина на «Форде» сбил 13-летнюю школьницу. Авария произошла 13 июля около девяти вечера на проспекте Космонавтов.

По словам очевидцев происшествия, компания подростков дурачилась рядом с дорогой. Неожиданно 13-летняя девочка захотела перебежать проезжую часть. Не посмотрев по сторонам, она двинулась на красный сигнал светофора.

В это время по трассе ехал 43-летний мужчина на «Форде». Водитель иномарки не успел затормозить перед выбежавшей на дорогу девочкой и сбил ее.

- В результате ДТП пострадала 13-летняя школьница, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. – Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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