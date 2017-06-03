В Ростове мужчина избил своего товарища после ремонта автомобиля



В Ростове мужчина избил своего товарища после ремонта автомобиля. Инцидент случился вечером 3 мая в гараже на улице 1-й Конной Армии.



Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, ростовчанин попросил Сергея К. починить машину. Мужчины занимались ремонтом, но ничего путного из этого не получилось. Потерпев фиаско, друзья устроили застолье. Мужчины выпивали и пытались понять как все-таки довести до ума автомобиль. В какой-то момент между горожанами произошла ссора, переросшая в драку. Хозяин гаража, отстаивая свою точку зрения, схватил пустую бутылку и начал избивать друга. Успокоившись, дебошир вызвал товарищу бригаду медиков.



-Врачи оказали должную помощь пациенту. – приводит издание слова источника. – От госпитализации он казался.