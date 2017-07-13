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В Ростове мужчина избил и закинул знакомую в мусорный бак

В Ростове мужчина избил и закинул знакомую в мусорный бак

В Ростове мужчина избил и закинул знакомую в мусорный бак. Ростовчанина разозлил отказ девушки вступить с ним в половую связь.

Курьёзный случай произошёл ранним утром 14 июля на улице Ташкентской. 28-летний парень предложил своей 26-летней подруге заняться любовью на скамье, пишет DonDay.ru. Но подвыпившая ростовчанка отказалась. Разозлённый молодой человек набросился на неё и стал избивать, но этого ему показалось мало. Схватив за волосы девушку, он оттащил её к мусорному баку и бросил в ёмкость с отходами.

Пострадавшая выбралась из контейнера и вызвала себе «скорую». Медики на месте оказали ей первую помощь. От госпитализации она отказалась.

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