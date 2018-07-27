В Ростове мотоциклист сбил нацгвардейца и скрылся с места ДТП



В Ростове мотоциклист сбил, переходящего дорогу, сотрудника нацгвардии. ДТП произошло 30 июля около 21.00 на Дебальцевской. Пострадавшего доставили в военный окружной госпиталь.



Предварительно известно, что во время происшествия мужчина возвращался домой. Мотоциклист сбил его на пешеходном переходе, когда найгвардеец шел на зеленый свет. Сразу после ДТП водитель двухколесного транспорта скрылся в неизвестном направлении.



-Мужчину доставили в окружной военный госпиталь, - отметил собственный источник. - У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные мелкие травмы.