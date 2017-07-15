В Ростове мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в отбойный брус на мосту
В Ростове водитель мотоцикла разбился насмерть на мосту Сиверса.
Авария произошла около четырех часов утра 17 июля. По предварительным данным, молодой человек на большой скорости не справился с управлением и врезался в колесоотбойный брус.
- В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.
Как добавили в Донском главке, в настоящее время по факту случившегося начата проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.