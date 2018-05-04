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В Ростове молодой человек ненадолго вышел из дома и пропал без вести

В Ростове молодой человек ненадолго вышел из дома и пропал без вести
Родные разыскивают в Ростове пропавшего без вести 25-летнего Александра Честнейшина. Молодой человек ненадолго вышел из дома и не вернулся.

Парень пропал 24 апреля. Перед уходом он сказал, что скоро вернётся. Но до конца дня ростовчанин дома так и не появился. Не пришёл он и на следующий день. С тех пор прошло уже две недели, а об Александре нет никаких вестей. Выходя из дома, он собирался вскоре вернуться обратно, поэтому не взял с собой ни телефона, ни документов, ни денег.

Родственники рассказали, что из дома Александр Честнейшин вышел в зеленой футболке, черных шортах и сланцах. Его рост - около 180 сантиметров.

Всех, кто видел молодого человека или знает, где он может находиться, просят позвонить его родным по телефонам: 8-988-539-18-75 или 8-902-504-66-03.

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