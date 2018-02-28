В Ростове местный житель ранил ножом свою гражданскую жену





Житель Ростова ранил ножом свою гражданскую жену.



Вечером 26 февраля сожители выпивали в своей квартире в Октябрьском районе города. Во время застолья между ними произошла ссора. Выясняя отношения, 43-летний мужчина схватил нож и ударил им в живот ростовчанку. Женщину госпитализировала бригада скорой помощи.

- Полицейские задержали 43-летнего подозреваемого. Как установлено, ранее он не привлекался к уголовной ответственности, длительное время нигде не работает, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».