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В Ростове местный житель ранил ножом свою гражданскую жену

В Ростове местный житель ранил ножом свою гражданскую жену

Житель Ростова ранил ножом свою гражданскую жену.

Вечером 26 февраля сожители выпивали в своей квартире в Октябрьском районе города. Во время застолья между ними произошла ссора. Выясняя отношения, 43-летний мужчина схватил нож и ударил им в живот ростовчанку. Женщину госпитализировала бригада скорой помощи.
- Полицейские задержали 43-летнего подозреваемого. Как установлено, ранее он не привлекался к уголовной ответственности, длительное время нигде не работает, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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