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В Ростове маршрутка попала в массовое ДТП

В Ростове маршрутка попала в массовое ДТП
В Южной столице произошла массовая авария с участием маршрутки № 14. ДТП случилось около 10 часов 21 ноября на улице Тимошенко.

Рядом с домом № 22 столкнулись «Опель Корса», «Хендай Солярис» и микроавтобус, следующий по маршруту № 14. На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах произошла авария.

- Автомобили получили механические повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

К счастью, в ДТП ни один человек не пострадал.

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