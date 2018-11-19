В Ростове маршрутка попала в массовое ДТП



В Южной столице произошла массовая авария с участием маршрутки № 14. ДТП случилось около 10 часов 21 ноября на улице Тимошенко.



Рядом с домом № 22 столкнулись «Опель Корса», «Хендай Солярис» и микроавтобус, следующий по маршруту № 14. На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах произошла авария.



- Автомобили получили механические повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



К счастью, в ДТП ни один человек не пострадал.