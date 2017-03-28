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В Ростове локализовали крупный пожар на площади 450 кв.м.

В Ростове локализовали крупный пожар на площади 450 кв.м.

В Ростове пожарные локализовали крупный пожар в жилом доме на площади 450 кв.м.
- В настоящее время пожарные занимают проливкой здания, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – На месте работают 56 спасателей и 16 единиц техники.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло около 14 часов 30 марта в переулке Актюбинском, 9. Загорелся двухэтажный дом. Пламя перекинулось на одноэтажную деревянную постройку. Дым распространился на сотни метров от места происшествия.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания ещё предстоит установить.

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