В Ростове локализовали крупный пожар на площади 450 кв.м.





В Ростове пожарные локализовали крупный пожар в жилом доме на площади 450 кв.м.

- В настоящее время пожарные занимают проливкой здания, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – На месте работают 56 спасателей и 16 единиц техники.



Как сообщалось ранее, возгорание произошло около 14 часов 30 марта в переулке Актюбинском, 9. Загорелся двухэтажный дом. Пламя перекинулось на одноэтажную деревянную постройку. Дым распространился на сотни метров от места происшествия.



В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания ещё предстоит установить.

