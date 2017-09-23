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В Ростове «лоб в лоб» столкнулись «БМВ» и «Рендж Ровер», пострадали два человека

В Ростове «лоб в лоб» столкнулись «БМВ» и «Рендж Ровер», пострадали два человека
В Ростове в лобовом столкновении «БМВ» и «Рендж Ровера» пострадали два человека. Авария произошла вечером 25 сентября на улице Портовой.

В районе дома № 80 38-летний водитель «БМВ», по предварительным данным, поворачивая налево, не уступил дорогу «Рендж Роверу». В результате произошло столкновение. От удара «Рендж Ровер» отбросило на дерево.
- В аварии пострадали водитель «БМВ» и 31-летний пассажир «Рендж Ровера», - сообщили в ГУ МВД Ростовской области, - пострадавшие с травмами госпитализированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. 25-летний водитель «Рендж Ровера» не пострадал.

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