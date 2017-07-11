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В Ростове ликвидировали пожар в автосервисе на площади 1000 кв.м.

В Ростове ликвидировали пожар в автосервисе на площади 1000 кв.м.
В Ростове ликвидировали пожар в автосервисе, расположенном на улице Черевичкина.

Площадь возгорания составила 1000 кв.м. На месте работали 52 спасателя и 13 единиц техники.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, пожар произошёл около 8 утра 13 июля. Огнём повреждены около 10 машин, находившихся на станции техобслуживания в момент возгорания.

В Ростове ликвидировали пожар в автосервисе на площади 1000 кв.м.В Ростове ликвидировали пожар в автосервисе на площади 1000 кв.м.В Ростове ликвидировали пожар в автосервисе на площади 1000 кв.м.В Ростове ликвидировали пожар в автосервисе на площади 1000 кв.м.В Ростове ликвидировали пожар в автосервисе на площади 1000 кв.м.В Ростове ликвидировали пожар в автосервисе на площади 1000 кв.м.

Видео: Александр Мотылев

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