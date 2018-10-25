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В Ростове «Лада» врезалась в ограждение и загорелась

В Ростове «Лада» врезалась в ограждение и загорелась
В Ростове-на-Дону «Лада» врезалась в ограждение и загорелась. Инцидент произошел на улице Верхненольной 27 октября около 7 часов.

По предварительной информации, водитель «Лады» не справился с управлением. В результате машина влетела в ограждение. После этого произошло возгорание. Люди, которые находились в салоне «Лады», покинули авто и убежали. Спасателей вызвали свидетели ДТП. К их приезду огонь успел практически полностью уничтожить авто изнутри.

– В результате возгорания никто не пострадал. В тушении приняли участие одна единица техники и четыре сотрудника, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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