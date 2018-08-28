В Ростове конфликт между приятелями закончился поножовщиной





Житель Ростова попал в больницу после ссоры с приятелем. Конфликт между мужчинами произошёл несколько дней назад. Подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержали 29 августа.



На улице в Советском районе между мужчинами возникла ссора. Словесная перепалка приобрела серьёзный оборот. Когда у одного из приятелей закончились аргументы, он ударил оппонента кухонным ножом. Пострадавшего с ножевым ранением госпитализировали.

- В отношении 38-летнего ростовчанина возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.