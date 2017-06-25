В Ростове «Киа» протаранила информационное табло перед заправкой





В Ростове «Киа» протаранила информационное табло перед заправкой. ДТП произошло на проспекте Шолохова около четырех часов утра 28 июня. Пострадали водитель и пассажирка легковушки.



По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и на большой скорости врезался в табло перед АЗС.

- В аварии пострадали 32-летний мужчина, управлявший «Киа», и 26-летняя пассажирка, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.



Седан получил серьёзные механические повреждения. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



