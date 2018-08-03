В Ростове «Киа» перевернулась на крышу после ДТП



В Ростове в результате ДТП автомобиль «Киа» перевернулся на крышу. Авария произошла около 15 часов 5 августа на пересечении улиц Батуринской и Кулагина.



Как рассказали очевидцы происшествия, «Киа Серато» ехала по улице Батуринской в направлении Западного микрорайона. Тем временем «Ниссан Террано» двигался по главной дороге - улице Кулагина. На пересечении улиц, «Киа», не уступив дорогу, выехала на перекресток.

В результате произошло столкновение. «Ниссан» ударил «Киа» в бок. От удара последняя иномарка перевернулась на крышу.



В аварии пострадал водитель «Киа». Мужчину госпитализировали на скорой. По словам очевидцев, в этот момент он был в сознании.



Автомобилисты отмечают, что на перекрестке Кулагина – Батуринская аварии происходят достаточно часто. Из-за плохой видимости дорожных знаков, водители зачастую не могут сразу разобраться, какая из дорог является главной.

