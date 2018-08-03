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В Ростове «Киа» перевернулась на крышу после ДТП

В Ростове «Киа» перевернулась на крышу после ДТП
В Ростове в результате ДТП автомобиль «Киа» перевернулся на крышу. Авария произошла около 15 часов 5 августа на пересечении улиц Батуринской и Кулагина.

Как рассказали очевидцы происшествия, «Киа Серато» ехала по улице Батуринской в направлении Западного микрорайона. Тем временем «Ниссан Террано» двигался по главной дороге - улице Кулагина. На пересечении улиц, «Киа», не уступив дорогу, выехала на перекресток.
В результате произошло столкновение. «Ниссан» ударил «Киа» в бок. От удара последняя иномарка перевернулась на крышу.

В аварии пострадал водитель «Киа». Мужчину госпитализировали на скорой. По словам очевидцев, в этот момент он был в сознании.

Автомобилисты отмечают, что на перекрестке Кулагина – Батуринская аварии происходят достаточно часто. Из-за плохой видимости дорожных знаков, водители зачастую не могут сразу разобраться, какая из дорог является главной.
В Ростове «Киа» перевернулась на крышу после ДТПВ Ростове «Киа» перевернулась на крышу после ДТПВ Ростове «Киа» перевернулась на крышу после ДТПВ Ростове «Киа» перевернулась на крышу после ДТПВ Ростове «Киа» перевернулась на крышу после ДТП

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