В Ростове канализационные стоки растеклись по улице 2-я Краснодарская



В Ростове канализационные стоки растеклись по улице 2-я Краснодарская. Происшествие случилось утром 1 июля. Нечистоты заполнили проезжую часть улицы и осложнили передвижение автомобилям.



Очевидцы выложили снимок ЧП в Интернет. В Сети пользователи с юмором восприняли инцидент.



- Хорошо, хоть дома вода есть, а то можно бы было выйти искупаться и бельё пополоскать, - написала Светлана Внукова.



- Счастливчики, живут прямо у реки, - пошутил про местных жителей Александр Любавски.



Напомним, это уже не первый подобный инцидент за последнюю неделю. 30 июня в Ростове канализационные стоки растеклись по улице Страны Советов. В тот день повредилась водопроводная линия.