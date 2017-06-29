В Ростове канализационные стоки растеклись по улице 2-я Краснодарская
В Ростове канализационные стоки растеклись по улице 2-я Краснодарская. Происшествие случилось утром 1 июля. Нечистоты заполнили проезжую часть улицы и осложнили передвижение автомобилям.
Очевидцы выложили снимок ЧП в Интернет. В Сети пользователи с юмором восприняли инцидент.
- Хорошо, хоть дома вода есть, а то можно бы было выйти искупаться и бельё пополоскать, - написала Светлана Внукова.
- Счастливчики, живут прямо у реки, - пошутил про местных жителей Александр Любавски.
Напомним, это уже не первый подобный инцидент за последнюю неделю. 30 июня в Ростове канализационные стоки растеклись по улице Страны Советов. В тот день повредилась водопроводная линия.