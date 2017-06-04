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В Ростове из-за взрыва газового баллона сгорел ларёк с шаурмой на Театральной площади

В Ростове из-за взрыва газового баллона сгорел ларёк с шаурмой на Театральной площади

В центре Ростова на Театральной площади из-за взрыва газового баллона сгорел ларёк с шаурмой у театра им. Горького. ЧП случилось днём 5 июня.

По предварительным данным, взрыв произошёл, когда работник киоска откручивал вентиль газового баллона. В результате взрыва произошло возгорание. К счастью, никто не пострадал.

Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание, но распространившийся огонь успел повредить значительную площадь торговой точки.

В Ростове из-за взрыва газового баллона сгорел ларёк с шаурмой на Театральной площади

Фото: Алексей и Анастасия Кондрашевы


В Ростове из-за взрыва газового баллона сгорел ларёк с шаурмой на Театральной площадиВ Ростове из-за взрыва газового баллона сгорел ларёк с шаурмой на Театральной площадиВ Ростове из-за взрыва газового баллона сгорел ларёк с шаурмой на Театральной площадиВ Ростове из-за взрыва газового баллона сгорел ларёк с шаурмой на Театральной площадиВ Ростове из-за взрыва газового баллона сгорел ларёк с шаурмой на Театральной площади

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