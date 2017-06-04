В Ростове из-за взрыва газового баллона сгорел ларёк с шаурмой на Театральной площади
В центре Ростова на Театральной площади из-за взрыва газового баллона сгорел ларёк с шаурмой у театра им. Горького. ЧП случилось днём 5 июня.
По предварительным данным, взрыв произошёл, когда работник киоска откручивал вентиль газового баллона. В результате взрыва произошло возгорание. К счастью, никто не пострадал.
Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание, но распространившийся огонь успел повредить значительную площадь торговой точки.
Фото: Алексей и Анастасия Кондрашевы