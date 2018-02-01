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В Ростове из-за взрыва газового баллона горел торговый ларек

В Ростове из-за взрыва газового баллона горел торговый ларек
В Ростове из-за взрыва газового баллона горел торговый ларек. Происшествие случилось на Комсомольской площади в ночь со 2 на 3 февраля.

По словам свидетелей происшествия, в одном из ларьков, торгующих пирожками, произошел взрыв газового оборудования, из-за чего начался пожар. Пламя объяло не только две торговые точки, но и уничтожило крышу строений.



На вызов соседей приехала пожарная бригада и потушила возгорание. В пожаре никто не пострадал.

В Ростове из-за взрыва газового баллона горел торговый ларекВ Ростове из-за взрыва газового баллона горел торговый ларекВ Ростове из-за взрыва газового баллона горел торговый ларекВ Ростове из-за взрыва газового баллона горел торговый ларек

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