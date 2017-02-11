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В Ростове из-за смерти пассажирки совершил экстренную посадку самолет, летевший из Москвы в Симферополь

В Ростове из-за смерти пассажирки совершил экстренную посадку самолет, летевший из Москвы в Симферополь

В Ростове из-за смерти 79-летней пассажирки совершил экстренную посадку самолёт, следовавший из Москвы в Симферополь. ЧП произошло 11 февраля около 19 часов.

Во время перелета через Керченский пролив пожилой женщине стало плохо. Командир борта, вылетевшего из московского аэропорта «Шереметьево», запросил посадку в связи с ухудшением самочувствия одной из пассажирок, сообщает DonDay.ru. Когда лайнер сел, прибывшие медики констатировали смерть пенсионерки. Её причиной стала остановка сердца.
- Сотрудники ростовской Следственного отдела на транспорте выехали на место происшествия, - сообщили в пресс-службе Южного СУT СК России. - Сейчас проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются причины смерти женщины и обстоятельства произошедшей трагедии.

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