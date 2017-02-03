В Ростове иномарка сбила беременную девушку



В Ростове иномарка сбила беременную девушку. ДТП произошло около 14:30 в районе дома № 47 на проспекте Нагибина.

- По предварительным данным, 36-летний водитель «Хонда Аккорд» допустил наезд на 20-летнюю девушку, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время потерпевшей оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.



По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.



Как удалось узнать, в настоящее время ребёнку ростовчанки также ничего не угрожает.