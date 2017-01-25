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В Ростове иномарка сбила 9-летнего школьника на пешеходном переходе

В Ростове иномарка сбила 9-летнего школьника на пешеходном переходе

В Ростове иномарка сбила 9-летнего школьника на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло около 18 часов 25 января на перекрёстке улицы Максима Горького и Ворошиловского проспекта.
- По предварительным данным, 59-летний водитель «Субару» при повороте направо не предоставил преимущества в движении и совершил наезд на 9-летнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В результате ДТП ребенок был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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