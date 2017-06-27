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В Ростове иномарка наехала на 50-летнего прохожего

В Ростове иномарка наехала на 50-летнего прохожего
В Ростове иномарка наехала на 50-летнего прохожего. Авария случилась вечером 29 июня на улице Добровольского. 26-летний водитель «Хендай Солярис» сбил мужчину, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара пешеход получил тяжелейшие повреждения.

- Пострадавший был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП.

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