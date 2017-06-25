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В Ростове иномарка на полном ходу врезалась в заправочный столб: двое пострадали

В Ростове иномарка на полном ходу врезалась в заправочный столб: двое пострадали
В Ростове иномарка на полном ходу врезалась в заправочный столб: двое пострадали. Авария произошла утром 28 июня на проспекте Шолохова. 32-летний мужчина на «Киа Рио» не справился с управлением и на большой скорости протаранил заправочный столб.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 26-летняя пассажирка иномарки, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшие доставлены в больницу.

У «Киа» различные механические повреждения: серьезно деформирован кузов , разбиты фары и стекло.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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