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В Ростове иномарка на переходе сбила беременную женщину с 3-летним ребёнком

В Ростове иномарка на переходе сбила беременную женщину с 3-летним ребёнком
На Таганрогском шоссе в Ростове иномарка сбила беременную женщину с ребёнком. ДТП произошло около 18 часов 22 сентября.

В районе дома 179 27-летний водитель «Киа Рио» не пропустил пешеходов и сбил женщину с 3-летним ребёнком. Ростовчанка с мальчиком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате происшествия мама с ребёнком были доставлены в больницу, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области. - По факту ДТП проводится проверка.

По словам очевидцев, пострадавшая беременна. Она получила травмы ног, а мальчик в момент госпитализации был без сознания.

Напомним, накануне вечером на улице Волкова ВАЗ сбил на «зебре» девушку.

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