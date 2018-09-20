В Ростове иномарка на переходе сбила беременную женщину с 3-летним ребёнком



На Таганрогском шоссе в Ростове иномарка сбила беременную женщину с ребёнком. ДТП произошло около 18 часов 22 сентября.



В районе дома 179 27-летний водитель «Киа Рио» не пропустил пешеходов и сбил женщину с 3-летним ребёнком. Ростовчанка с мальчиком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате происшествия мама с ребёнком были доставлены в больницу, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области. - По факту ДТП проводится проверка.



По словам очевидцев, пострадавшая беременна. Она получила травмы ног, а мальчик в момент госпитализации был без сознания.



Напомним, накануне вечером на улице Волкова ВАЗ сбил на «зебре» девушку.