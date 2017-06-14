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В Ростове и области разыскивают 17-летнего подростка

В Ростове и области разыскивают 17-летнего подростка
В Ростове и области разыскивают 17-летнего подростка. Андрей Киптев ушел из дома в Батайске 15 июня и не вернулся обратно. Юноша не выходит на связь с близкими.

-На вид разыскиваемому 18 лет, худощавого телосложения, - рассказали в донском главке. – Андрей был одет в кофту
светло-зеленого цвета, синие кроссовки и темно-зеленые шорты. С собой парень взял серый рюкзак.

Всех, кто видел или знает, где может находится подросток просят позвонить по номерам: 8 (863) 545-74-00, 8-999-471-36-60 или 02.

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